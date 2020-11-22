Чайковски: «Динамо» хотелось бы повыше быть в таблице, но мы будем играть только лучше

Защитник московского «Динамо» Михал Чайковски поделился воспоминаниями о подготовке к нынешнему сезону КХЛ и оценил выступление команды в этом регулярном чемпионате.
«Лига решила остановить сезон сразу после первого раунда плей-офф, наш матч со «Спартаком» стал последним. Нас сразу распустили, я поехал домой, где отсидел две недели на карантине. Сразу по его завершении приступил к тренировкам, без каникул. Карантин — вот это был мой отпуск. Но я не перестраивал подготовку, не придумывал новые упражнения — всё делал, как обычно. Разве что какое-то время не получалось тренироваться на льду, потому что все катки в Словакии были закрыты.
Сначала мы с тренером и ещё несколькими игроками занимались только в тренажёрном зале, потом я поехал в тренировочный лагерь. Это был очень специфический лагерь: каждый день кто-нибудь заболевал. График тренировок был очень рваный — мы тренировались пять дней, потом пять дней сидели на карантине.
Когда команды собрались, было примерно то же самое: кто-то тренируется, а кто-то пропускает две недели. Но нет смысла жаловаться на обстоятельства — мы все в одинаковых условиях. Самое сложное — привыкнуть, что теперь приходится болеть так долго. Раньше, если простывал, сидишь пару дней дома и возвращаешься в процесс. Теперь каждый чих — это две недели карантина. За это время физическая форма очень здорово проседает.
Конечно, нам хотелось бы повыше быть в таблице, но, думаю, ещё рано делать выводы. Мы так же усердно, если даже не больше, тренируемся. Уверен, мы будем играть только лучше с каждым разом. У нас отличный коллектив, опытные тренеры. Мы верим друг в друга, поддерживаем друг друга. И преодолеем все эти трудности вместе», — цитирует Чайковски пресс-служба московского клуба.
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