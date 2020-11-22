Скабелка: Петерссон получил повреждение, поэтому «Локомотив» решил вызвать Беляева

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:1).

«Важный матч. Ребята немного потеряли уверенность в завершении. Мы провели хорошие матчи с ЦСКА и «Йокеритом», но счёт на табло не отражал этот баланс. Благодарю ребят за победу. Команда с каждым периодом только прибавляла. Первый период начали с опаской, да и соперник неплохо выглядел. Во втором удалось прибавить, плюс голы добавили уверенности. Третий период прошёл ровно, за исключением концовки, когда дали сопернику забить гол.

Михаил Беляев был у нас, мы отправляли его и помочь «Бурану», и получить игровой тонус. Он здорово выглядел в ВХЛ в последних матчах. Плюс Петерссон получил повреждение, поэтому мы решили вызвать Беляева. Следим за всеми игроками, но не можем всех задействовать именно в матче. А тренировочный процесс никогда не заменит игру», – цитирует Скабелку пресс-служба ярославского клуба.