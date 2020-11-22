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КХЛ оштрафовала защитника минского «Динамо» Дмитрия Знахаренко

КХЛ оштрафовала защитника минского «Динамо» Дмитрия Знахаренко
Хоккей / КХЛ 0

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги оштрафовал защитника минского «Динамо» Дмитрия Знахаренко, сообщается на официальном сайте организации. Белорусский защитник получил удаление до конца встречи в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:5).

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Динамо» Минск – ЦСКА. Время – 47:51. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Динамо» Дмитрия Знахаренко по п. 1.14. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — сказано в пресс-релизе КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео нарушения можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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