«Нефтехимик» обыграл «Спартак» в домашнем матче, забросив 5 шайб

«Нефтехимик» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 5:2 (0:0, 3:0, 2:2) в пользу подопечных Вячеслава Буцаева.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Нефтехимика» Павел Порядин, в активе которого гол и две результативные передачи. Два очка в составе победителей набрал Александр Кучерявенко (1+1). У столичного клуба шайбы забросили Роман Любимов и Илья Зубов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Таким образом, прервалась четырёхматчевая серия поражений нижнекамского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 24 ноября в гостях встретится с «Сочи», а «Нефтехимик» 25 ноября в Уфе — с местным «Салаватом Юлаевым».
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