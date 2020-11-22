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«Нефтехимик» обыграл «Спартак» в домашнем матче, забросив 5 шайб

«Нефтехимик» обыграл «Спартак» в домашнем матче, забросив 5 шайб
Хоккей / КХЛ 0

«Нефтехимик» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 5:2 (0:0, 3:0, 2:2) в пользу подопечных Вячеслава Буцаева.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Нефтехимика» Павел Порядин, в активе которого гол и две результативные передачи. Два очка в составе победителей набрал Александр Кучерявенко (1+1). У столичного клуба шайбы забросили Роман Любимов и Илья Зубов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, прервалась четырёхматчевая серия поражений нижнекамского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 24 ноября в гостях встретится с «Сочи», а «Нефтехимик» 25 ноября в Уфе — с местным «Салаватом Юлаевым».

КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 2
Спартак
Москва
1:0 Порядин (Кучерявенко, Рантакари) – 30:03' (5x5)   2:0 Брынцев (Порядин) – 32:45' (5x5)   3:0 Чивилев (Шафигуллин) – 36:52' (5x5)   4:0 Бякин (Волгин, Гудачек) – 41:30' (5x5)   4:1 Любимов (Рылов, Кулик) – 42:33' (5x5)   4:2 Зубов (Фёдоров) – 44:21' (5x4)   5:2 Кучерявенко (Порядин) – 53:20' (5x5)
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