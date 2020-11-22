Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дубль Каменева помог СКА обыграть «Амур» в домашнем матче КХЛ

Дубль Каменева помог СКА обыграть «Амур» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

СКА обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:3 (0:1, 1:0, 4:2) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Шайбы в составе победителей забросили Кирилл Марченко, Иван Морозов, Йоонас Кемппайнен и Владислав Каменев дважды. По два очка набрали Миро Аалтонен (0+2), Антон Бурдасов (0+2) и Игорь Ожиганов (0+2). Дубль у «Амура» оформил Александр Горшков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Это пятая победа «армейского» клуба в последних шести матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Амур» в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 24 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2020, воскресенье. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Михасёнок (Пьянов, Камалов) – 08:55' (5x5)   1:1 Марченко (Морозов) – 35:53' (5x4)   2:1 Морозов (Аалтонен, Марченко) – 40:19' (5x4)   2:2 Горшков (Полунин, Игнатович) – 41:46' (5x5)   3:2 Каменев (Бурдасов, Ожиганов) – 45:50' (5x4)   4:2 Каменев (Бурдасов, Ожиганов) – 48:15' (5x5)   4:3 Горшков – 49:32' (5x5)   5:3 Кемппайнен (Аалтонен, Бенгтссон) – 51:42' (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020