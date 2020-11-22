Дубль Каменева помог СКА обыграть «Амур» в домашнем матче КХЛ

СКА обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:3 (0:1, 1:0, 4:2) в пользу подопечных Валерия Брагина.
Шайбы в составе победителей забросили Кирилл Марченко, Иван Морозов, Йоонас Кемппайнен и Владислав Каменев дважды. По два очка набрали Миро Аалтонен (0+2), Антон Бурдасов (0+2) и Игорь Ожиганов (0+2). Дубль у «Амура» оформил Александр Горшков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Это пятая победа «армейского» клуба в последних шести матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Амур» в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 24 ноября.
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