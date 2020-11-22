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«Северсталь» в гостях уверенно обыграла магнитогорский «Металлург»

«Северсталь» в гостях уверенно обыграла магнитогорский «Металлург»
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкая «Северсталь» обыграла «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Северстали» Владислав Кодола, в активе которого гол и две результативные передачи. По два очка в составе победителей набрали Максим Матушкин (1+1) и Игорь Гераськин (0+2). Единственную шайбу у «Металлурга» забросил Богдан Потехин.

Таким образом, череповецкий клуб прервал серию из трёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 24 ноября дома встретится с подольским «Витязем», а «Металлург» 25 ноября в Магнитогорске — с казанским «Ак Барсом».

КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Потехин – 12:15' (5x5)   1:1 Петунин (Кодола, Гераськин) – 25:28' (5x4)   1:2 Матушкин (Кодола, Адамчук) – 33:26' (5x5)   1:3 Гареев (Лалонд, Няттинен) – 45:00' (5x4)   1:4 Кодола (Матушкин, Гераськин) – 48:13' (5x4)
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