«Северсталь» в гостях уверенно обыграла магнитогорский «Металлург»

Череповецкая «Северсталь» обыграла «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Северстали» Владислав Кодола, в активе которого гол и две результативные передачи. По два очка в составе победителей набрали Максим Матушкин (1+1) и Игорь Гераськин (0+2). Единственную шайбу у «Металлурга» забросил Богдан Потехин.

Таким образом, череповецкий клуб прервал серию из трёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 24 ноября дома встретится с подольским «Витязем», а «Металлург» 25 ноября в Магнитогорске — с казанским «Ак Барсом».