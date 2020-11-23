Рижское «Динамо» поместило защитника Моргана Эллиса в список отказов
Рижское «Динамо» поместило защитника Моргана Эллиса в список отказов, сообщается на официальной странице пресс-службы Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере».
28-летний канадец в этом сезоне провёл 17 матчей за рижан и набрал 3 (1+2) очка. В прошлой регулярке Эллис играл за «Сочи». В дебютном сезоне в КХЛ он записал в свой актив 17 (1+16) очков в 54 встречах.
Ранее состав рижан покинул голкипер Александр Лазушин, только 23 октября подписавший контракт с «Динамо».
Латвийская команда занимает последнее место не только в Западной конференции, но в сводной таблице регулярного чемпионата КХЛ. «Динамо» в 25 матчах набрало 10 очков. Рижане одержали всего три победы в нынешнем сезоне, одна из них — по буллитам.
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