Фисенко: «Авангард» всегда играет строго по заданию, их большинство на хорошем уровне

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко поделился ожиданиями от предстоящего матча с омским «Авангардом».
«Авангард» — хорошо организованная команда, всегда играет строго по заданию. У них быстрая, агрессивная команда, игроки стараются как можно больше доставлять шайбу до ворот.
Придаёт ли дополнительной интриги, что для соперника матч будет праздничным? Конечно, поздравляем омских болельщиков с такой знаменательной датой, но мы настраиваемся только на победу. Их клубу 70 лет, встречаются два лидера — матч будет очень интересный, с дополнительной мотивацией с обеих сторон.
Противостояние спецбригад может выйти на первый план в этом матче? Да, и мы в последних матчах часто реализовываем численное преимущество, и у «Авангарда» сейчас большинство на хорошем уровне. Хотелось бы оставаться вне бокса оштрафованных», — приводит слова Фисенко пресс-служба «Ак Барса».
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