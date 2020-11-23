Нападающий «Локомотива» Андре Петерссон помещён в список травмированных

Ярославский «Локомотив» поместил нападающего Андре Петерссона в список травмированных, сообщается на официальной странице «железнодорожников» в «Твиттере».



Отмечается, что у 30-летнего шведского форварда травма нижней части тела. Он будет в списке травмированных до 12 декабря.



В нынешнем сезоне Петерссон принял участие в 22 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, забросив семь шайб и отдав девять результативных передач при показателе полезности «+5» и 12 минутах штрафного времени.



Напомним, что 4 мая 2020 года Петерссон подписал двухлетний контракт с ярославским «Локомотивом». В КХЛ шведский форвард выступал за «Сочи», «Барыс», омский «Авангард» и московское «Динамо».

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