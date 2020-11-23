Хомицкий: эпидемия просто обесточила «Сочи»

Тренер защитников «Сочи», экс-защитник сборной России Вадим Хомицкий рассказал о чемпионате КХЛ.



«Вы многих отмечаете, но тем не менее пока команда — не в кубковой гонке. Почему я многих отмечаю, но тем не менее пока команда — не в кубковой гонке? Всё ещё впереди, намечается прогресс. Нам тяжело — эпидемия в команде летом началась в наиболее неудачный момент, когда мы выходили на пик нагрузок. Совсем недавно я был хоккеистом и прекрасно понимаю, что в функциональном плане команду просто обесточили — и в ходе сезона это неизбежно будет сказываться.



Да, во многих командах КХЛ были эпидемии. Но важно понимать, что те, кто переболел, скажем, в июле, оказались в менее сложной ситуации, чем, например, мы. Стараемся пройти через эту ситуацию достойно, с минимальными потерями в результате. Сезон только на экваторе, вся борьба еще впереди», — приводит слова Хомицкого Russia-Hockey.ru.

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