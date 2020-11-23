Флетчер: Нисканен — непревзойдённый профессионал. Его будет нелегко заменить

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер прокомментировал решение защитника Мэтта Нисканена завершить профессиональную карьеру.

«Я хочу поблагодарить Мэтта Нисканена за его вклад в развитие команды в прошедшем сезоне. Он — непревзойдённый профессионал и партнёр по команде. Помимо своего вклада на льду он очень много сделал для нашего клуба своим отношением к тренировкам. Он всегда выкладывался на максимум, что было отличным примером для молодых защитников, которые наблюдали за ним каждый день.

Для нас он являлся защитником первой пары, играл во второй бригаде большинства и первой бригаде меньшинства, использовался в любой ситуации. Он часто был на льду в те моменты, когда нам необходимо было сравнять счёт. Определённо его будет нелегко заменить. Но сегодня нам нужно поблагодарить Мэтта за всё, что он сделал и привнёс в нашу команду. Мы очень благодарны за время, которое с ним провели», — приводит слова Флетчера пресс-служба НХЛ.