48-летний Яромир Ягр ответил на вопрос о продолжении игровой карьеры

Знаменитый чешский нападающий Яромир Ягр ответил на вопрос о продолжении профессиональной карьеры.

«В этом году ситуация во всём мире сильно отличается от того, к чему мы все привыкли. Неизвестность в завтрашнем дне отнимает много энергии. Я не тренировался так, как делал это в прежние годы. Но я хочу сыграть в этом сезоне, но, скорее всего, это случится в плей-офф. Я хочу быть тем игроком, который помогает своей команде побеждать. Сейчас я таковым игроком не являюсь. Моя команда находится во втором дивизионе чемпионата Чехии, но мы все хотим вернуть команду в высший дивизион. Хочу помочь ей это сделать.

Сложно сказать, сколько ещё я буду играть в хоккей, потому что игра становится всё сложнее и сложнее. Я немного утратил тот драйв, когда мне хотелось доказывать всем, что я всё лучше и лучше. Мне не хватает мотивации, которая должна быть для продолжения карьеры. Но я хочу сказать, что это точно не финальный год в моей карьеры. Всё дело в том, что в этом году мы должны были сыграть «Зимнюю классику» на открытом воздухе, но из-за коронавируса всё оказалось перенесено. Поэтому мне никак нельзя заканчивать сейчас», — передаёт слова Ягра корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В минувшем сезоне 48-летний форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата Чехии в составе «Кладно», забросив 15 шайб и сделав 14 результативных передач при показателе полезности "-10" и 28 минутах штрафного времени.

За карьеру Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».