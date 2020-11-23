Ягр: хоккеисты в Чехии получают больше, чем заслужили. Им придётся спуститься в зарплатах

Знаменитый чешский нападающий Яромир Ягр рассказал о ситуации в чешской хоккейной лиге на фоне пандемии коронавируса.
«Этот год несколько необычный, мы не знаем, когда начнётся сезон. Мы не знаем, что будет завтра. Я сейчас не тренируюсь столько, сколько хотел бы. В Чехии локдаун, в этой связи очень сложно поддерживать форму.
Даже перед коронавирусом в чешской лиге были трудности. Не так много команд в Чехии могут подписать сильных игроков. К тому же сейчас в Чехии хоккеисты получают больше, чем заслуживают. Трудности были и остаются. Думаю, теперь игрокам придётся спуститься в зарплатах, процентов на 20-30. Мы пока не урезали зарплаты в нашей команде.
Считаю, что правительство Чехии должно помочь. Иначе будут большие проблемы со спортом, речь не только о хоккее, но и о других видах», — передаёт слова Ягра корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 23 ноября 2020
-
19:14
-
19:03
-
18:56
-
18:46
-
18:40
-
18:35
-
17:51
-
17:17
-
17:01
-
16:31
-
16:21
-
15:58
-
15:41
-
15:28
-
15:11
-
14:58
-
14:43
-
14:19
-
14:00
-
13:56
-
13:36
-
13:29
-
13:18
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:39
-
12:20
-
11:50
-
11:30
-
10:59
-
10:38
-
09:58
-
09:30
-
08:43