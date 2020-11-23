Ягр: хоккеисты в Чехии получают больше, чем заслужили. Им придётся спуститься в зарплатах

Знаменитый чешский нападающий Яромир Ягр рассказал о ситуации в чешской хоккейной лиге на фоне пандемии коронавируса.

«Этот год несколько необычный, мы не знаем, когда начнётся сезон. Мы не знаем, что будет завтра. Я сейчас не тренируюсь столько, сколько хотел бы. В Чехии локдаун, в этой связи очень сложно поддерживать форму.

Даже перед коронавирусом в чешской лиге были трудности. Не так много команд в Чехии могут подписать сильных игроков. К тому же сейчас в Чехии хоккеисты получают больше, чем заслуживают. Трудности были и остаются. Думаю, теперь игрокам придётся спуститься в зарплатах, процентов на 20-30. Мы пока не урезали зарплаты в нашей команде.

Считаю, что правительство Чехии должно помочь. Иначе будут большие проблемы со спортом, речь не только о хоккее, но и о других видах», — передаёт слова Ягра корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.