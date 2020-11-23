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Стась – о драке с Воронковым: он напрыгнул сзади, даже не понял, что случилось

Стась – о драке с Воронковым: он напрыгнул сзади, даже не понял, что случилось
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:0).

«Хорошая, быстрая игра, отличные эмоции, праздник сегодня удался. Если честно, не понял, что случилось в эпизоде с дракой с Воронковым. Он чего-то сзади напрыгнул. Но бывает, эмоции, такое случается. Меня признали лучшим игроком в раздевалке? Классно, когда тебя оценивают, но сегодня вся команда отработала здорово», — передаёт слова Стася корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это третья кряду победа омского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 26 ноября в Балашихе встретится с хабаровским «Амуром», а «Ак Барс» 25 ноября в Магнитогорске — с местным «Металлургом».

Стась и Воронков устроили яркую драку в матче «Авангард» — «Ак Барс»
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