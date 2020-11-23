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Грубец — о победе над «Ак Барсом»: я по-настоящему счастлив, это моя лучшая игра в сезоне

Грубец — о победе над «Ак Барсом»: я по-настоящему счастлив, это моя лучшая игра в сезоне
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Авангарда» Шимон Грубец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:0).

«Я по-настоящему счастлив. Думаю, что это моя лучшая игра в этом сезоне. Я рад быть причастным к этой победе и празднованию юбилея омского хоккея. Да, ровно год назад я тоже сделал шат-аут, мой первый в КХЛ. Жена прислала мне фотографию после матча, а до игры я об этом не знал.

Вратарю порой бывает сложно, когда мало бросков наносят. Я рад, что мне удалось сохранить концентрацию, сделать несколько хороших сейвов, но я должен также и поблагодарить партнёров за помощь. Это была отличная командная победа.

Общение с Ягром? Я был очень рад увидеть Яромира, он поздравил меня, поздравил команду. Перекинулись с ним парой слов на отвлечённые темы», — передаёт слова Грубеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» всухую обыграл «Ак Барс» в матче, посвящённом 70-летию омского хоккея
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