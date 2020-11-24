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Лучший снайпер минского «Динамо» Брэндон Козун сможет сыграть с «Локомотивом»

Лучший снайпер минского «Динамо» Брэндон Козун сможет сыграть с «Локомотивом»
Хоккей / КХЛ 0

Канадский нападающий минского «Динамо» Брэндон Козун сможет принять участие в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом», информирует пресс-служба белорусского клуба. Матч состоится сегодня, 24 ноября, начало встречи — в 19:10 мск.

Нападающий принял участие в утренней раскатке «зубров». Козун не выходил на лёд после второго периода в предыдущей встрече с ЦСКА. Напомним, что Козун поражал ворота соперников в шести матчах кряду, также в его активе активная семиматчевая результативная серия.

30-летний форвард является лучшим снайпером и бомбардиром минского «Динамо» в этом сезоне. Брэндон принял участие в 19 матчах регулярки, в которых забросил 13 шайб и сделал восемь результативных передач.

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