Стало известно, сколько зарабатывают некоторые легионеры минского «Динамо»

Телеграм-канал «Хоккейный Бульбаш» рассказал, сколько зарабатывают некоторые легионеры минского «Динамо».
«Лидеры Минска зарабатывают меньше, чем в российских клубах. Возьмём Козуна. В Минске канадец зарабатывает примерно 28 миллионов рублей ($ 370 тысяч). Такая зарплата встречается у игрока третьего-четвёртого звена топ-клуба.
Отметим, что примерно такие же деньги получают его партнёры по звену Клинкхаммер и Спунер. Гораздо больше зарабатывает Фурх ($ 500 тысяч). Остальные легионеры получают куда меньше денег», — говорится в сообщении.
Напомним, что вчера, 15 ноября, минское «Динамо» обыграло казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.
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