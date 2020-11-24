СКА и «Барыс» объявили составы на матч в Санкт-Петербурге

СКА и казахстанский «Барыс» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 24 ноября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

СКА:

Самонов (Хелльберг);

Бенгтссон — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;

Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Аалтонен — Бурдасов;

Кирсанов — Антипин, Грошев — Кемппайнен — Кетов;

Белов, Хуснутдинов, Ткачёв — Каменев — Швец-Роговой.

«Барыс»:

Ортио (Каратаев);

Маклюков — Диц, Виделль — Валк — Лилья;

Хитерингтон — Сведберг, Фрэттин — Вароне — Петухов;

Метальников — Шалапов, Михайлис — Сагадеев — Старченко;

Гайтамиров, Мусоров, Асетов — Гренц — Акользин.