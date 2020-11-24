СКА и «Барыс» объявили составы на матч в Санкт-Петербурге
СКА и казахстанский «Барыс» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 24 ноября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
СКА:
Самонов (Хелльберг);
Бенгтссон — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;
Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Аалтонен — Бурдасов;
Кирсанов — Антипин, Грошев — Кемппайнен — Кетов;
Белов, Хуснутдинов, Ткачёв — Каменев — Швец-Роговой.
«Барыс»:
Ортио (Каратаев);
Маклюков — Диц, Виделль — Валк — Лилья;
Хитерингтон — Сведберг, Фрэттин — Вароне — Петухов;
Метальников — Шалапов, Михайлис — Сагадеев — Старченко;
Гайтамиров, Мусоров, Асетов — Гренц — Акользин.
- 24 ноября 2020
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