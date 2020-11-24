«Сочи» и «Спартак» установили новый рекорд КХЛ, забросив 5 шайб за 161 секунду

«Сочи» и «Спартак» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Идёт второй период, счёт ─ 3:3.

Во втором периоде команды установили новый рекорд скорострельности, забросив пять шайб за 2 минуты 41 секунду. Шайбы у «Сочи» забросили Сергей Шмелёв и Давид Рундблад. У «Спартака» отличились Илья Талалуев, Лукаш Радил и Никита Соколов.

Предыдущий рекорд лиги принадлежал «Салавату Юлаеву» и «Амуру», которые 28 октября забросили пять шайб за 3 минуты 30 секунд.

Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.