«Сочи» и «Спартак» установили новый рекорд КХЛ, забросив 5 шайб за 161 секунду
«Сочи» и «Спартак» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Идёт второй период, счёт ─ 3:3.
Во втором периоде команды установили новый рекорд скорострельности, забросив пять шайб за 2 минуты 41 секунду. Шайбы у «Сочи» забросили Сергей Шмелёв и Давид Рундблад. У «Спартака» отличились Илья Талалуев, Лукаш Радил и Никита Соколов.
Предыдущий рекорд лиги принадлежал «Салавату Юлаеву» и «Амуру», которые 28 октября забросили пять шайб за 3 минуты 30 секунд.
Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
- 24 ноября 2020
-
20:54
-
20:31
-
20:19
-
19:53
-
19:43
-
18:59
-
18:48
-
18:22
-
17:23
-
17:08
-
16:51
-
16:22
-
15:59
-
15:22
-
15:00
-
14:48
-
14:35
-
14:11
-
13:45
-
13:20
-
12:45
-
12:31
-
12:07
-
12:00
-
11:47
-
11:21
-
11:10
-
11:02
-
10:40
-
10:21
-
10:00
-
09:31
-
09:05
-
09:02
-
09:00
Партнерский контент