«Торпедо» разгромило «Автомобилист», забросив пять шайб

«Торпедо» обыграло екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 5:1 (3:1, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Торпедо» Дамир Жафяров — он оформил дубль и отдал одну результативную передачу. По два очка в составе победителей набрали Энди Мили (1+1), Иван Чехович (1+1) и Крис Уайдман (0+2). Единственную шайбу у «Автомобилиста» забросил Павел Дацюк.

Это третий кряду проигрыш екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома встретится с финским «Йокеритом», а «Автомобилист» в Челябинске — с местным «Трактором». Обе встречи состоятся 26 ноября.