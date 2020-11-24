«Торпедо» разгромило «Автомобилист», забросив пять шайб
«Торпедо» обыграло екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 5:1 (3:1, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Торпедо» Дамир Жафяров — он оформил дубль и отдал одну результативную передачу. По два очка в составе победителей набрали Энди Мили (1+1), Иван Чехович (1+1) и Крис Уайдман (0+2). Единственную шайбу у «Автомобилиста» забросил Павел Дацюк.
Это третий кряду проигрыш екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома встретится с финским «Йокеритом», а «Автомобилист» в Челябинске — с местным «Трактором». Обе встречи состоятся 26 ноября.
КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2020, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
5 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Жафяров (Марин) – 07:57' (5x5) 2:0 Мили (Уайдман, Жафяров) – 11:41' (5x4) 2:1 Дацюк (Голышев, Макеев) – 11:55' (5x5) 3:1 Жафяров (Чехович) – 15:36' (5x5) 4:1 Пайгин (Дер-Аргучинцев) – 31:38' (5x5) 5:1 Чехович (Мили, Уайдман) – 39:25' (5x4)
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