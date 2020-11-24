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Хабаровский «Амур» нанёс «Куньлуню» девятое поражение кряду

Хабаровский «Амур» нанёс «Куньлуню» девятое поражение кряду
Хоккей / КХЛ 0

Хабаровский «Амур» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) в пользу подопечных Сергея Светлова.

Это девятый кряду проигрыш китайского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 27 ноября дома встретится с новосибирской «Сибирью», а «Амур» 26 ноября в Балашихе — с омским «Авангардом».

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2020, вторник. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 4
Амур
Хабаровск
0:1 Турбин (Голубев) – 12:37' (5x4)   1:1 Лещенко (Локхарт, Торопченко) – 23:34' (5x5)   1:2 Лугин (Зогорна, Турбин) – 33:22' (5x5)   2:2 Баканов (Верек, Бондра) – 37:44' (5x5)   2:3 Горшков – 51:49' (5x4)   2:4 Машин (Зогорна, Лугин) – 56:15' (5x5)
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