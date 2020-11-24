Хабаровский «Амур» нанёс «Куньлуню» девятое поражение кряду

Хабаровский «Амур» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) в пользу подопечных Сергея Светлова.

Это девятый кряду проигрыш китайского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 27 ноября дома встретится с новосибирской «Сибирью», а «Амур» 26 ноября в Балашихе — с омским «Авангардом».