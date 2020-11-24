Гол Шаранговича в овертайме принёс минскому «Динамо» победу над «Локомотивом»
Минское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Динамо» Егор Шарангович. Голкипер хозяев Доминик Фурх отразил 26 бросков. Единственный гол «Локомотива» на счету Егора Коршкова.
Это пятая победа белорусского клуба в последних шести матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома встретится с подольским «Витязем», а «Локомотив» в Москве — со столичным «Динамо». Обе встречи состоятся 26 ноября.
- 24 ноября 2020
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