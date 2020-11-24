«Йокерит» дома разгромил московское «Динамо», забросив шесть шайб
Финский «Йокерит» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась с разгромный счётом 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.
Одним из главных героев встречи стал форвард финского клуба Брайан О'Нилл, в его активе один гол и три результативные передачи. По дублю в составе победителей на счету Ииро Пакаринена и Ессе Йоэнсуу. Единственный гол у «Динамо» забил Вячеслав Кулёмин.
Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия российского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» в гостях встретится с нижегородским «Торпедо», а «Динамо» в Москве — с ярославским «Локомотивом». Обе встречи состоятся 26 ноября.
КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2020, вторник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
6 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Йоэнсуу (О'Нилл) – 00:16' (5x5) 2:0 Крейчик (О'Нилл, Хаапала) – 27:02' (5x5) 3:0 О'Нилл (Хаапала, Йенсен) – 32:04' (5x3) 4:0 Пакаринен (О'Нилл) – 32:50' (5x4) 5:0 Йоэнсуу (Грант, Регин) – 42:50' (5x4) 6:0 Пакаринен (Пудас, Крейчик) – 46:44' (5x5) 6:1 Кулёмин (Попугаев) – 49:40' (5x5)
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