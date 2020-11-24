«Йокерит» дома разгромил московское «Динамо», забросив шесть шайб

Финский «Йокерит» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась с разгромный счётом 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

Одним из главных героев встречи стал форвард финского клуба Брайан О'Нилл, в его активе один гол и три результативные передачи. По дублю в составе победителей на счету Ииро Пакаринена и Ессе Йоэнсуу. Единственный гол у «Динамо» забил Вячеслав Кулёмин.

Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия российского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» в гостях встретится с нижегородским «Торпедо», а «Динамо» в Москве — с ярославским «Локомотивом». Обе встречи состоятся 26 ноября.