Арбитр Мохова — о КХЛ: парням столько денег платят, а они вообще не играют

Судья Диана Мохова рассказала об отличиях между мужским и женским хоккеем.

«Женский и мужской хоккей вообще нельзя сравнивать. Женский хоккей всегда непредсказуем. Девчонки очень всегда самоотверженно играют. И может казаться, что они даже больше стараются, чем пацаны. Они всегда так увлекательно играют, расстраиваются, на них даже приятнее смотреть, чем на КХЛ. Парням столько денег платят, а они вообще не играют. А девчонки… Получают в десятки раз меньше, но выходят, бегут и стараются. Они как дети: играют ради того, чтобы играть.

Реально ли привлечение женщин-арбитров в мужской хоккей? Там и пацанов столько… Все хотят судить, конкуренция бешеная, ещё и мы тут все добавимся. Нет, думаю вряд ли. Хотя все уже и так знают, как мы судим и кто на что способен. Возможно, когда-нибудь и позовут. Я была бы очень рада попробовать для себя что-то новое. Это, конечно, всё круто, классно и весело, но это же тоже работа. У парней в этом плане запросы другие. Чтобы тебя куда-то приглашали, нужно соответствовать этому уровню. Ты должна чётко оценивать — можешь ты потянуть этот матч или нет. Там же и скорости совсем другие. Каждый должен заниматься своим делом. У них — мужской хоккей, у нас — женский. Всё не так уж и плохо", — цитирует Мохову Sport24.