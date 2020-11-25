Светлов: «Амур» — самая летающая команда. Приходится тяжеловато, была поломана предсезонка

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (4:2).

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021.

«Матч получился напряжённым. Обе команды имели хорошие шансы на победу. У нас сыграло большинство. В третьем периоде произошёл ключевой момент всего матча, когда мы выстояли в меньшинстве, а затем забросили в большинстве.

Позади половина регулярного чемпионата, мы самая летающая команда. Приходится тяжеловато, так как была поломана предсезонка. Нет времени на подготовку. Это самый глобальный момент, которым мы будем заниматься в ближайшее время», — цитирует Светлова пресс-служба КХЛ.

Это девятый кряду проигрыш китайского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 27 ноября дома встретится с новосибирской «Сибирью», а «Амур» 26 ноября в Балашихе — с омским «Авангардом».