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Светлов: «Амур» — самая летающая команда. Приходится тяжеловато, была поломана предсезонка

Светлов: «Амур» — самая летающая команда. Приходится тяжеловато, была поломана предсезонка
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (4:2).

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021.

«Матч получился напряжённым. Обе команды имели хорошие шансы на победу. У нас сыграло большинство. В третьем периоде произошёл ключевой момент всего матча, когда мы выстояли в меньшинстве, а затем забросили в большинстве.

Позади половина регулярного чемпионата, мы самая летающая команда. Приходится тяжеловато, так как была поломана предсезонка. Нет времени на подготовку. Это самый глобальный момент, которым мы будем заниматься в ближайшее время», — цитирует Светлова пресс-служба КХЛ.

Это девятый кряду проигрыш китайского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 27 ноября дома встретится с новосибирской «Сибирью», а «Амур» 26 ноября в Балашихе — с омским «Авангардом».

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