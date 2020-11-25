Немировски: шайба Дацюка могла стать ключевой, но второй гол Жафярова снял напряжение

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:1).
«Доволен всей игрой. Когда мы быстро думаем на площадке и быстро двигаем шайбу, любому сопернику тяжело. Теперь надо такую игру поддерживать в следующем матче. Поздравляю с победой болельщиков. 25% зрителей пустили на трибуны и это сразу почувствовалось. Другое движение, другая энергия у команды.
Гол Дацюка мог стать ключевым в игре, но второй гол Дамира Жафярова снял напряжение. На самом деле крупная победа над «Автомобилистом» ничего не означает, это просто игра регулярного сезона", — цитирует Немировски пресс-служба КХЛ.
Это поражение для екатеринбургского клуба стало третьим кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома встретится с финским «Йокеритом», а «Автомобилист» в Челябинске — с местным «Трактором». Обе встречи состоятся 26 ноября.
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