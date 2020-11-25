Айкел: Холл – выдающийся хоккеист. Давление на меня снизится

Капитан «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел поделился мнением о селекционной работе клуба в межсезонье.



«Мы очень рады. Наше руководство отлично сработало в межсезонье. Сейчас нам больше всего хочется начать играть. Все замечательно. Эти шаги порадовали меня и других ребят. У нас в составе появились Тейлор Холл, Эрик Стаал и Коди Икин. Они не только усилят игру команды, но и самым положительным образом повлияют на атмосферу в раздевалке. У нас молодая команда, мы хотим научиться побеждать, понять, как поступать правильно. Старшие товарищи могут помочь нам справиться с этими задачами. Это же здорово.



Тейлор знаком с Ральфом Крюгером и знает, какой он человек. Я полагаю, что Ральф – одна из причин, по которой Тейлор согласился подписать контракт с нами. Уверен, что это соображение сыграло свою роль. Это выдающийся хоккеист, и мне кажется, что он очень доволен. И это действительно важно. Здорово, когда хоккеисты хотят играть здесь. К тому же давление на меня снизится. Он способен самостоятельно решать моменты, может сам создавать голевые ситуации из ничего. Люди забывают, что два года назад он получил приз Харта», – цитирует Айкела пресс-служба НХЛ.

Холл: «Баффало» не предлагал ничего долгосрочного. Был выбор между одним годом или двумя