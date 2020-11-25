Давыдов — о «Динамо»: цифры 1:6 не должны вызывать панику. В КХЛ нет стабильных команд

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал поражение московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (1:6).

«Цифры 1:6 раздражают глаз динамовского болельщика, но в последнее время команда нас, наоборот, больше радует. Ведь совсем недавно – в воскресенье – был отличный матч в Челябинске. «Трактор», у которого шла победная серия и который лидировал в Восточной конференции, победили на мастерстве и на классе. Считаю, для «Динамо» это был лучший матч в сезоне. Но у нас в КХЛ стабильных команд нет. Даже чемпион ЦСКА дома был разбит «Сибирью» – 1:5. В Хельсинки пришла очередь бело-голубых – и теперь уже худшего для нас матча чемпионата. Ничего удивительного, такие качели – особенность этого сезона.

Победив в начале ноября ЦСКА, «Динамо» получило время и для отдыха, и для тренировок. А в нынешнем чемпионате, когда предсезонка у всех была неполноценной и всех бросает то в жар, то в холод, любая пауза на вес золота. Особенно для опытных тренерских штабов, которые много лет в хоккее и знают, как подгрузить команду. В итоге в ноябре мы набирали очки в семи матчах кряду. Да, игра по-прежнему не целостная, проблемные моменты просматриваются, но такие серии – первые признаки стабильности. Ещё и поэтому результат в Хельсинки не должен вызывать панику, хотя уроки обязательно нужно извлечь.

Не могу сказать, что «Динамо» не настроилось на матч в Хельсинки. Но мне показалось, что после Челябинска появилась какая-то эйфория. А тут быстрый гол, нужно отыгрываться – и финны уже в своей контрактакующей стихии. Вот и причины парадокса с двумя такими разными играми», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.