Мощный провал «Динамо» в Хельсинки. Бело-голубые забивали даже в свои ворота

Тарасов и Крикунов вошли в историю московского «Динамо»

Московское «Динамо» прилетело в Хельсинки с трёхматчевой победной серией и семиматчевой серией с набранными очками. В последний раз команда Владимира Крикунова уступила в основное время ещё 30 октября, потерпев обидное поражение в гостевой встрече с «Локомотивом» (2:3). С тех пор бело-голубые одержали пять побед при двух поражениях в овертаймах. Благодаря удачной серии динамовцы смогли немного исправить турнирное положение и вернуться в топ-4 в Западной конференции.

Предыдущий матч регулярки с «Трактором» (5:2) ознаменовался для московского клуба двумя приятными историческими достижениями. Нападающий «Динамо» Даниил Тарасов забил 68-й гол за карьеру в клубе, удачно сыграв на пятаке после броска защитника Андрея Сергеева. Благодаря заброшенной шайбе Тарасов вышел на чистое первое место в истории бело-голубых по голам в КХЛ, превзойдя достижение Дениса Кокарева (67).

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Для Крикунова выигранный матч стал 205-й победой в стане столичного клуба. Благодаря этому Владимир Васильевич вышел на чистое второе место в клубной истории, превзойдя результат Владимира Юрзинова-старшего (204). Стоит заметить, что Крикунов добился максимально возможного результата, ведь замахнуться на клубный рекорд абсолютно нереально. До вечного достижения Аркадия Чернышёва – 331 победа.

Динамовская эпидемия травм

Впрочем, остальные новости из расположения «Динамо» были далеко не столь позитивными. Уже в ходе прошлой недели пополнился лазарет бело-голубых – травмы получили нападающие Иван Игумнов и Теэму Пулккинен. А между встречами с «Трактором» и «Йокеритом» динамовцы потеряли и ещё одного ключевого хоккеиста – в столицу Финляндии российская команда прибыла без крайнего форварда второго звена Владимира Брюквина. Пресс-служба клуба сообщила, что Брюквин восстановится к домашнему матчу с «Локомотивом».

Игроки московского «Динамо» Иван Игумнов и Теэму Пулккинен выбыли до декабря

В отсутствие травмированных тренерскому штабу «Динамо» пришлось основательно перекраивать сочетания. Центральный нападающий Илья Шипов оказался переведён из четвёртого звена во второе, в результате чего шведский центрфорвард Оскар Линдберг был вынужден занять непривычную для себя позицию крайнего форварда. В четвёртой же тройке нападения очутился 19-летний защитник Егор Аланов, проведший в нынешнем сезоне КХЛ всего три матча.

Что касается «Йокерита», то единственной проблемой для «шутов» стал запрет местных властей на проведение матчей со зрителями. Власти Южной Финляндии наложили вето на организацию массовых мероприятий с участием более 20 человек на территории Хельсинки и Уусиммаа. Запрет вступил в силу 23 ноября и действителен до 13 декабря. Таким образом, без зрителей пройдёт и следующая домашняя встреча «Йокерита» с «Салаватом Юлаевым», которая намечена на 2 декабря.

Домашние матчи «Йокерита» с московским «Динамо» и «Салаватом Юлаевым» пройдут без зрителей

Холодный душ для москвичей на старте матча

Начало встречи сложилось абсолютно обескураживающим образом для московской команды. Уже спустя 16 секунд после стартового вбрасывания «шуты» захватили лидерство в счёте. Мягко говоря, не лучшим образом в этом эпизоде сыграл голкипер «Динамо» Александр Ерёменко. Многоопытный вратарь положил перед собой отскок после совершенно неопасного броска в исполнении Петера Регина. Ерёменко подставил себя под серию добивании со стороны игроков финской команды, а самым удачливым оказался Ессе Йоэнсуу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Голевую передачу записал на свой счёт нападающий «Йокерита» Брайан О’Нилл. 32-летний американский форвард продлил личную результативную серию до 10 матчей. В последний раз Брайан уходил со льда без очков ещё 12 октября, когда «шуты» уступили «Локомотиву». С тех пор лучший бомбардир финской команды неизменно в очках.

Бело-голубой провал во втором периоде

Судьба матча была решена за шестиминутный отрезок во втором периоде. Для начала всё тот же О’Нилл совершил эффектный проход, снабдив прекрасной передачей Якуба Крейчика – чешский защитник мощнейшим броском расстрелял ворота Ерёменко. Бело-голубые могли вернуться в игру, если бы реализовали большинство, но вместо этого сами дважды подряд нарушили правила. «Йокерит» получил двойной численный перевес, которым очень быстро воспользовался – отличился неудержимый О’Нилл.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Но и на этом хозяева площадки не остановились. Спустя всего 46 секунд шайба в четвёртый раз влетела в динамовские ворота. Ииро Пакаринен выполнял прострел на пятачок, где находился неприкрытый Йоэнсуу – защитник гостей Андрей Миронов пытался помешать передаче, выставил клюшку и крайне неудачно подрезал шайбу в домик Ерёменко. Три шайбы финской команды разделили 4 минуты и 48 секунд. После четвёртого пропущенного гола тренерский штаб «Динамо» произвёл замену голкипера, и на последнем рубеже появился Георгий Кузнецов. Но на исходе встречи это уже никоим образом отразиться не могло.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео голов из второго периода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Динамо» разучилось обыгрывать «Йокерит». А что насчёт «Локомотива»?

Примечательно, что на протяжении долгого времени финский клуб считался одним из главных клиентов для российского коллектива. Динамовцы раз за разом обыгрывали команду Лаури Марьямяки, и квинтэссенцией их удачной серии с «шутами» стала победа в первом круге плей-офф 2019 года. Однако в прошлом году «Йокерит» нашёл ключи к коллективу из столицы России. В сезоне-2019/2020 финны одержали четыре победы кряду над динамовцами с общим счётом 12:3. Что ж, в первой очной встрече в нынешнем сезоне неприятная для бело-голубых тенденция оказалась подтверждена.



Сам матч завершился сверхубедительной победой «шутов» (6:1). В третьем периоде хозяева отправили ещё две шайбы в ворота окончательно развалившихся гостей. Для начала дубль оформил Йоэнсуу, а следом его почин поддержал и Пакаринен, легитимно подправивший игровой снаряд коньком. В этот вечер финны забивали любым способом и на любой вкус. Всё на что хватило гостей, так это на гол престижа в исполнении Вячеслава Кулёмина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Таким образом команда Крикунова потерпела первое поражение в основное время в ноябре. После грандиозного провала в Хельсинки впереди бело-голубых ожидает домашняя встреча с «Локомотивом». Этот матч станет новым испытанием для них. Ведь в текущей регулярке москвичи и ярославцы встречались уже трижды – и неизменно «железнодорожники» праздновали успех.