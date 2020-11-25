Метсола пропустит матч с «Нефтехимиком»

«Салават Юлаев» объявил состав на домашнюю встречу с нижнекамским «Нефтехимиком», сообщается на официальной странице уфимской команды в «Твиттере».



Матч пропустят финский голкипер хозяев Юха Метсола, а также защитник Алексей Семёнов. В заявку на встречу попали российский вратарь Даниил Тарасов и белорусский игрок обороны Евгений Лисовец.



Пятёрки на матч выглядят следующим образом:

Панин — Ларсен, Хартикайнен — Маннинен — Гранлунд;

Бирюков — Алексеев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;

Лисовец— Коледов, Сошников — Картаев — Башкиров;

Мухамадуллин, Солодухин, Хохряков — Воробьёв — Амиров.

Место в воротах займёт Даниил Тарасов. Его сменщиком станет Александр Скрынник.

Напомним, что в предыдущем матче «Салават Юлаев» обыграл казахстанский «Барыс». Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.