Метсола пропустит матч с «Нефтехимиком»
«Салават Юлаев» объявил состав на домашнюю встречу с нижнекамским «Нефтехимиком», сообщается на официальной странице уфимской команды в «Твиттере».
Матч пропустят финский голкипер хозяев Юха Метсола, а также защитник Алексей Семёнов. В заявку на встречу попали российский вратарь Даниил Тарасов и белорусский игрок обороны Евгений Лисовец.
Пятёрки на матч выглядят следующим образом:
- Панин — Ларсен, Хартикайнен — Маннинен — Гранлунд;
- Бирюков — Алексеев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
- Лисовец— Коледов, Сошников — Картаев — Башкиров;
- Мухамадуллин, Солодухин, Хохряков — Воробьёв — Амиров.
Место в воротах займёт Даниил Тарасов. Его сменщиком станет Александр Скрынник.
Напомним, что в предыдущем матче «Салават Юлаев» обыграл казахстанский «Барыс». Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.
«Барыс» в гостях проиграл «Салавату Юлаеву», потерпев четвёртое поражение кряду
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