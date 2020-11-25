Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Метсола пропустит матч с «Нефтехимиком»

Метсола пропустит матч с «Нефтехимиком»
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» объявил состав на домашнюю встречу с нижнекамским «Нефтехимиком», сообщается на официальной странице уфимской команды в «Твиттере».

Матч пропустят финский голкипер хозяев Юха Метсола, а также защитник Алексей Семёнов. В заявку на встречу попали российский вратарь Даниил Тарасов и белорусский игрок обороны Евгений Лисовец.

Пятёрки на матч выглядят следующим образом:

  • Панин — Ларсен, Хартикайнен — Маннинен — Гранлунд;
  • Бирюков — Алексеев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
  • Лисовец— Коледов, Сошников — Картаев — Башкиров;
  • Мухамадуллин, Солодухин, Хохряков — Воробьёв — Амиров.

Место в воротах займёт Даниил Тарасов. Его сменщиком станет Александр Скрынник.

Напомним, что в предыдущем матче «Салават Юлаев» обыграл казахстанский «Барыс». Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

«Барыс» в гостях проиграл «Салавату Юлаеву», потерпев четвёртое поражение кряду
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020