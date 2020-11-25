Дубль Алексеева помог «Салавату» обыграть «Нефтехимик». Это третья победа уфимцев кряду

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 6:2.



Уже на первой минуте встречи Александр Алексеев с передач Дмитрия Кугрышева и Александра Кадейкина вывел уфимцев вперёд. Спустя четыре минуты Ильдар Шиксатдаров сравнял счёт. Через 30 секунд Алексеев оформил дубль. Спустя ещё четыре минуты Сакари Маннинен увеличил преимущество. На 11-й минуте Филип Ларсен забросил четвёртую шайбу уфимцев. После этого голкипер «Нефтехимика» Евгений Иванников был заменён на Константина Барулина. Затем команды обменялись заброшенными шайбами. На последней минуте точку в матче поставил Родион Амиров.

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Следующую встречу «Салават» проведёт со СКА 28 ноября. «Нефтехимик» 27 ноября встретится с «Металлургом».