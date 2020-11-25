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Дубль Алексеева помог «Салавату» обыграть «Нефтехимик». Это третья победа уфимцев кряду

Дубль Алексеева помог «Салавату» обыграть «Нефтехимик». Это третья победа уфимцев кряду
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 6:2.

Уже на первой минуте встречи Александр Алексеев с передач Дмитрия Кугрышева и Александра Кадейкина вывел уфимцев вперёд. Спустя четыре минуты Ильдар Шиксатдаров сравнял счёт. Через 30 секунд Алексеев оформил дубль. Спустя ещё четыре минуты Сакари Маннинен увеличил преимущество. На 11-й минуте Филип Ларсен забросил четвёртую шайбу уфимцев. После этого голкипер «Нефтехимика» Евгений Иванников был заменён на Константина Барулина. Затем команды обменялись заброшенными шайбами. На последней минуте точку в матче поставил Родион Амиров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу «Салават» проведёт со СКА 28 ноября. «Нефтехимик» 27 ноября встретится с «Металлургом».

КХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2020, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
6 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Алексеев (Кугрышев, Кадейкин) – 00:58' (5x5)   1:1 Шиксатдаров (Бикмуллин, Галузин) – 04:49' (5x5)   2:1 Алексеев (Воробьёв, Хохряков) – 05:19' (5x5)   3:1 Маннинен (Хартикайнен, Ларсен) – 09:15' (5x5)   4:1 Ларсен (Гранлунд) – 11:00' (5x4)   4:2 Порядин (Кучерявенко, Волгин) – 27:46' (5x5)   5:2 Хартикайнен (Гранлунд, Кадейкин) – 46:27' (5x4)   6:2 Амиров (Алексеев, Хохряков) – 59:19' (5x5)
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