Сын Гимаева будет комментировать хоккейные матчи как минимум до Нового года

Защитник Сергей Гимаев-младший начал работу в качестве комментатора, сообщается в телеграм-канале «Матч! Хоккей».



Сегодня, 25 ноября, он вместе с Владимиром Гучеком провёл репортаж с матча чемпионата КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и нижнекамским «Нефтехимиком» (6:2).



26 ноября Гимаев будет вести итоговую программу «Подробно» на «КХЛ ТВ».



Отмечается, что сын Сергея Гимаева будет работать в хоккейных эфирах как минимум до Нового года.



Напомним, Сергей Гимаев, сын известного комментатора Сергея Наильевича Гимаева, в этом сезоне выступал за «Куньлунь Ред Стар». Последний матч в Континентальной хоккейной лиге провёл 9 октября 2020 года. С тех пор не играл.

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