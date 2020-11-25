Сын Гимаева будет комментировать хоккейные матчи как минимум до Нового года
Защитник Сергей Гимаев-младший начал работу в качестве комментатора, сообщается в телеграм-канале «Матч! Хоккей».
Сегодня, 25 ноября, он вместе с Владимиром Гучеком провёл репортаж с матча чемпионата КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и нижнекамским «Нефтехимиком» (6:2).
26 ноября Гимаев будет вести итоговую программу «Подробно» на «КХЛ ТВ».
Отмечается, что сын Сергея Гимаева будет работать в хоккейных эфирах как минимум до Нового года.
Напомним, Сергей Гимаев, сын известного комментатора Сергея Наильевича Гимаева, в этом сезоне выступал за «Куньлунь Ред Стар». Последний матч в Континентальной хоккейной лиге провёл 9 октября 2020 года. С тех пор не играл.
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