Экс-тренер «Кристалла»: чешский игрок никогда не сделает с собой то, что делает русский

Бывший тренер мытищинского «Химика», пражского «Льва», клинского «Титана» и саратовского «Кристалла» Ян Захрла поделился воспоминаниями от работы в России.

«Без водки в России невозможно. Когда я работал в Саратове, то пошёл на обед в ресторан, это было в полдень в воскресенье. За соседним столиком сидели четверо мужчин в спортивных костюмах, на столе — бутылка водки. Не отдельные шоты, а именно бутылка, там принято именно так. Но мне очень нравится Россия, у меня там много друзей. Русские могут быть открытыми и щедрыми, у них большая душа. Одно дело — политика, но когда с ними разговариваешь по-русски, они открываются. Русская жизнь мне очень нравилась, и я буду рад вернуться в Россию. Что же до водки, то здесь требуется известный характер и осторожность, чтобы понимать, когда тебе уже хватит.



Что же до особенностей тренировочного процесса, то 15 лет назад в России нагрузки были очень серьёзными, постоянные повторения упражнений. Но я уже знал о таком подходе. В Чехии тогда работал финский тренер Кари Ялонен, и у него тоже был хоккей, основанный на постоянных тренировках. Всё было отточено до тех пор, пока игроки не будут выполнять действия на автомате, а многие элементы не станут идеальными.



Понятно, что чешский хоккеист никогда не сделает с собой то, что сделает русский. Но такие тренировки — не самая плохая вещь. Музыкант, чтобы стать виртуозом, тоже ежедневно повторяет на своём инструменте одни и те же пассажи, чтобы добиться правильных движений и идеального звука. В этом смысле хоккей очень похож на музыку», — приводит слова Захрлы Idnes.



Последние пять сезонов Захрла работал наставником молодёжной команды «Комета» из Брно, а в нынешнем сезоне стал помощником взрослой команды, выступающей в экстралиге.