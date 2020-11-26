Бывший помощник Ржиги: Ковальчук делал на льду одно и то же по пять раз, он был упрямым

Бывший помощник Милоша Ржиги по мытищинскому «Химику» тренер Ян Захрла поделился воспоминаниями о работе в России.

«У нас играл Валерий Зелепукин, который много поиграл в НХЛ и выиграл Кубок Стэнли. Невероятно трудолюбивый хоккеист. На часть сезона у нас был Илья Ковальчук, который приехал, пока не подписал новый контракт в НХЛ. Были чехи — Салфицки, Хейда, Пиша, был Александр Сёмин. Молодые, талантливые, любящие богемную жизнь.



В то время игроки из России ещё не привыкли к тому, что с тренером команды можно разговаривать, обсуждать что-то. Был укоренившийся авторитарный стиль руководства, который установили Тихонов и Тарасов. Возможность что-то обсудить была шоком для россиян, но помогали игроки с европейским опытом. Скажем, Андрей Потайчук играл в «Спарте», Саша Прокопьев — в «Витковице», они были более опытны.



Что касается Ильи Ковальчука, то я не могу сказать, что он был полностью эгоистичен на льду, но он был снайпером, упрямым игроком. Если он делал какую-то вещь четыре раза и она не работала, то обязательно повторял её и в пятый раз — тогда это мог быть прекрасный гол. Он обладал большой уверенностью в себе и был способен взять на себя игру в ключевые моменты», — приводит слова Захрлы Idnes.



Ковальчук отыграл в «Химике» 11 матчей в сезоне-2005/2006, набрав 13 (8+5) очков в 11 матчах. Захрла после «Химика» работал в пражском «Льве», а также в ВХЛ — клинском «Титане» и саратовском «Кристалле» на должности видеотренера.