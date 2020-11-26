Сергачёв — о новом контракте: это было лёгкое решение. Хочу закончить карьеру в «Тампе»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал подписание нового трёхлетнего контракта с клубом.
«Я очень рад подписать новый контракт и счастлив остаться в «Тампе». Мне там нравится. Для меня это было лёгкое решение. Я просто хочу вернуться и пообщаться с парнями, с которыми мы выиграли Кубок Стэнли, и некоторыми новичками. Это невероятное ощущение. Я не знаю, что сказать. Выиграть кубок, закрыть сделку. Что может быть лучше?
Мне не сообщали ни о каких других предложениях. Я хочу закончить карьеру в «Тампе» – это то место, где я хочу быть. Я действительно счастлив, и для меня было лёгким решением подписать контракт. Здесь идеальное место для игры в хоккей и огромное количество фанатов. Вся организация, начиная с игроков и заканчивая тренерами, менеджментом работает на высоком уровне. Просто невероятно, как они работают вместе.
Я чувствовал, что улучшал свою игру по ходу сезона. В плей-офф я был просто уверен в себе. Я старался быть на уровне везде, каждую смену. Раньше, когда я был моложе, я проваливал некоторые смены. Теперь чувствую, что я настоящий игрок, и таких смен у меня становится меньше, и я работаю над своей игрой и физической подготовкой на льду. Я становлюсь лучше», — сказал Сергачёв в интервью The Athletic.
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