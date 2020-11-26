ФХБ: Беларусь совместно с ИИХФ и Латвией продолжает планомерную подготовку к ЧМ-2021

Пресс-секретарь Федерации хоккея Беларуси Евгения Никитина сообщила, что ФХБ совместно с коллегами из ИИХФ и Латвии рассматривают дополнительные сценарии проведения ЧМ-2021, если того потребует эпидемиологическая обстановка.

«Причиной отмены целого ряда турниров стала ситуация с пандемией коронавируса, поэтому нами был разработан и направлен в ИИХФ целый пакет профилактических мер. Мы продолжаем планомерную подготовку к турниру, совместно с нашими коллегами из ИИХФ и Латвии рассматриваем дополнительные сценарии проведения первенства, если того потребует эпидемиологическая обстановка: организацию «чистой зоны» для команд, возможность ограниченного присутствия болельщиков на трибунах и т. д.

Многое нами уже сделано: разработана билетная программа, идут согласования официальных церемоний чемпионата, утверждены основные гостиницы для размещения участников и гостей турнира, составлена волонтёрская программа, готовятся планы проведения тренерского симпозиума и многое другое», — приводят слова Никитиной «Известия».