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ФХБ: Беларусь совместно с ИИХФ и Латвией продолжает планомерную подготовку к ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ФХБ: Беларусь совместно с ИИХФ и Латвией продолжает планомерную подготовку к ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Пресс-секретарь Федерации хоккея Беларуси Евгения Никитина сообщила, что ФХБ совместно с коллегами из ИИХФ и Латвии рассматривают дополнительные сценарии проведения ЧМ-2021, если того потребует эпидемиологическая обстановка.

«Причиной отмены целого ряда турниров стала ситуация с пандемией коронавируса, поэтому нами был разработан и направлен в ИИХФ целый пакет профилактических мер. Мы продолжаем планомерную подготовку к турниру, совместно с нашими коллегами из ИИХФ и Латвии рассматриваем дополнительные сценарии проведения первенства, если того потребует эпидемиологическая обстановка: организацию «чистой зоны» для команд, возможность ограниченного присутствия болельщиков на трибунах и т. д.

Многое нами уже сделано: разработана билетная программа, идут согласования официальных церемоний чемпионата, утверждены основные гостиницы для размещения участников и гостей турнира, составлена волонтёрская программа, готовятся планы проведения тренерского симпозиума и многое другое», — приводят слова Никитиной «Известия».

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