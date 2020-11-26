Липман — о ЧМ-2021: в России нет того безобразия, что устраивает белорусский ОМОН

Бывший глава Латвийской федерации хоккея Киров Липман прокомментировал слова генсека организации Виестурса Козиолса касательно проведения ЧМ-2021 в Беларуси. Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

«В то время ИИХФ категорически отвергла заявление руководства страны и сказала, что не собирается менять хозяев ЧМ. Поэтому Козиолс выступил с заявлением о желании проводить турнир совместно с Минском, чтобы выглядеть хорошим в глазах Рене Фазеля и Хорста Лихтнера. Но он участвовал в совещаниях, где Латвия формировала позицию с призывом отобрать у белорусов соревнование.

Сейчас же при всей дипломатичности риторики ИИХФ, по моим данным, есть понимание, что обстановка на улицах не оставляет шансов провести там чемпионат мира. Зная Фазеля, я понимаю, что он хотел бы до последнего сохранить ситуацию такой, какая есть сейчас, но склоняюсь к тому, что ему всё равно придётся идти на перенос из Минска. Обсуждался вариант провести весь турнир в Риге, где могли подобрать вторую арену, но местные власти не смогли дать финансовых гарантий по организации чемпионата в одиночку.

Перенос матчей в Москву? Лично я уверен, что в Латвии одобрят проведение ЧМ совместно с Россией, поскольку у вас в стране нет всего того безобразия, что устраивает белорусский ОМОН с протестующими. И точно ИИХФ не будет отказываться от идеи проведения турнира в двух странах. В этом смысле нам надо было раньше думать. Ведь изначально чемпионат мира должен был пройти только в Риге.

Официально город получил ЧМ в 2017 году, когда я уже ушёл из федерации, а новое руководство не озаботилось подготовкой второго «холла» и само предложило белорусам провести турнир совместно. Более того, отдало Минску решающие матчи, хотя там чемпионат мира был совсем недавно, в 2014 году. И получается, что наша федерация просто подставила ИИХФ, которая теперь вынуждена придумывать, как разрешить ситуацию с Беларусью», – приводят слова Липмана «Известия».