Киселевич: ЦСКА будет очень собран в игре с «Сочи». Им нужны очки

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич поделился ожиданиями от выездной серии, в которой «армейцы» встретятся с ХК «Сочи» и «Автомобилистом».

«На выезд отправляемся с хорошим настроением. Вчера был выходной день, удалось сходить в баню, она помогает восстанавливаться. Удалось разгрузить голову. Восстановили силы. Сегодня с очень хорошим настроем провели тренировку и полностью подготовились к выездным матчам.

«Сочи» будут предельно мотивированны. Им нужны очки. Будем очень собранны в этой игре. «Автомобилист» — один из лидеров Восточной конференции. Нас ждут две очень непростые и интересные игры», — приводит слова Киселевича пресс-служба клуба.

Сегодня, 26 ноября, ЦСКА проведёт матч с ХК «Сочи». Начало встречи — в 19:30 мск.