«Авангард» намерен обменять Эмиля Гарипова. В раздевалке он замахнулся на Секача
«Авангард» намерен обменять голкипера Эмиля Гарипова в другой клуб из-за конфликта хоккеиста с нападающим Иржи Секачем, сообщает «Спорт-экспресс».
По информации источника, 28 октября, после матча с московским «Динамо» (2:3 ОТ), 29-летний голкипер отправился в раздевалку, не дожидаясь партнёров, а там замахнулся на одноклубника Иржи Секача. Несмотря на то что Гарипов помирился с чехом и командой, он перестал попадать в заявку после встречи со «Спартаком» (1:2 ОТ).
Отмечается, что омский клуб рассчитывает обменять Гарипова, но предложений от других команд пока нет.
Сегодня, 26 ноября, Гарипов попал в заявку «Авангарда» в качестве запасного вратаря на матч с хабаровским «Амуром». Это его первое появление в составе клуба с 1 ноября.
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- 26 ноября 2020
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