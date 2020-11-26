«Динамо» М — «Локомотив»: опубликованы составы команд
Московское «Динамо» и ярославский «Локомотив» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва. Встреча состоится сегодня, 26 ноября, начало — в 19:30 мск.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Кузнецов);
Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Сергеев, Брюквин — Линдберг — Тарасов;
Е. Зайцев — Бойков, Попугаев — Ефремов — Кулёмин;
Волков, Аланов, Муранов — Панкратов — Брызгалов.
«Локомотив»:
Паскуале (Коновалов);
Рафиков — Осипов, Каюмов — Красковский — Коршков;
Охтамаа — Марченко, Аверин — Ландер — Пяаярви;
Баранцев — Мисюль, Кудрявцев — Алексеев — Коваленко;
Черепанов — Малышев, Берёзкин — Иванов — Ильенко.
- 26 ноября 2020
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