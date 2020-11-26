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Гол Калинина в овертайме принёс «Трактору» волевую победу над «Автомобилистом»

Гол Калинина в овертайме принёс «Трактору» волевую победу над «Автомобилистом»
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Победную шайбу в овертайме забросил капитан «Трактора» Сергей Калинин. По два очка в составе хозяев набрали Лукаш Седлак (1+1), Понтус Оберг (1+1) и Ник Бэйлен (0+2).

Это четвёртое кряду поражение екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 28 ноября дома встретится с ЦСКА, а «Трактор» 29 ноября в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком».

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2020, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Седлак (Бэйлен, Оберг) – 15:43' (5x4)   1:1 Макеев (Голышев, Белоусов) – 16:47' (5x4)   1:2 Белоусов (Дацюк, Голышев) – 30:42' (5x5)   2:2 Гика (Седлак, Кравцов) – 33:44' (5x5)   2:3 Холланд (Секстон, Василевский) – 48:48' (5x5)   3:3 Оберг – 59:02' (6x5)   4:3 Калинин (Бывальцев, Бэйлен) – 61:09' (3x3)
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