Гол Калинина в овертайме принёс «Трактору» волевую победу над «Автомобилистом»

«Трактор» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Победную шайбу в овертайме забросил капитан «Трактора» Сергей Калинин. По два очка в составе хозяев набрали Лукаш Седлак (1+1), Понтус Оберг (1+1) и Ник Бэйлен (0+2).

Это четвёртое кряду поражение екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 28 ноября дома встретится с ЦСКА, а «Трактор» 29 ноября в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком».