Гол Калинина в овертайме принёс «Трактору» волевую победу над «Автомобилистом»
«Трактор» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
Победную шайбу в овертайме забросил капитан «Трактора» Сергей Калинин. По два очка в составе хозяев набрали Лукаш Седлак (1+1), Понтус Оберг (1+1) и Ник Бэйлен (0+2).
Это четвёртое кряду поражение екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 28 ноября дома встретится с ЦСКА, а «Трактор» 29 ноября в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком».
КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2020, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Седлак (Бэйлен, Оберг) – 15:43' (5x4) 1:1 Макеев (Голышев, Белоусов) – 16:47' (5x4) 1:2 Белоусов (Дацюк, Голышев) – 30:42' (5x5) 2:2 Гика (Седлак, Кравцов) – 33:44' (5x5) 2:3 Холланд (Секстон, Василевский) – 48:48' (5x5) 3:3 Оберг – 59:02' (6x5) 4:3 Калинин (Бывальцев, Бэйлен) – 61:09' (3x3)
- 26 ноября 2020
-
19:28
-
19:25
-
18:56
-
18:47
-
18:15
-
17:55
-
17:41
-
16:54
-
16:37
-
16:27
-
15:55
-
15:30
-
15:00
-
14:56
-
14:27
-
14:00
-
13:55
-
13:20
-
13:04
-
12:45
-
12:26
-
12:00
-
11:36
-
11:20
-
11:05
-
10:41
-
10:30
-
10:08
-
09:46
-
09:11
-
09:00
-
08:35
-
08:10
-
08:06
-
04:11
Партнерский контент