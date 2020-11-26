Бучневич — о поражении «Северстали»: стыдно за такое судейство. Арбитр убил игру

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Сергеем Кулаковым и Виктором Бириным в матче регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и СКА (2:3).
«Стыдно за такое судейство. №13 (Сергей Кулаков. — Прим. «Чемпионата») убил игру! «Северсталь» — молодчики», — написал воспитанник череповецкого клуба в «сториз» своего «инстаграма».
Перед третьим периодом игроки «Северстали» вели со счётом 2:0, однако СКА забросил за восемь минут три шайбы и одержал победу. В заключительном игровом отрезке судьи удалили Даниила Вовченко. Хоккеист получил дисциплинарный штраф — удаление до конца игры за оскорбление судей и неспортивное поведение.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Это третья победа петербургского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 28 ноября в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Северсталь» 29 ноября в Казани — с местным «Ак Барсом».
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