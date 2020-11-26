Крикунов — о камбэке с 0:3: сказал ребятам выиграть третий период — они выиграли матч

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (4:3 ОТ).

«Мы хотели выиграть и настраивались на матч. И вроде бы играли, но не могли пробить оборону соперника. Получили голы на смене. Казалось, что всё — игра окончена. Но вышли на третий период побороться. С 15-й минуты перешли на игру в три звена, плюс гости начали удаляться, чем мы и воспользовались.

Камбэк с 0:3? Так бывает. Я ребятам сказал, что надо выиграть третий период, но смогли выиграть матч. Сочетания на следующий матч? Они так практически не играли. Может, кураж, а может, и сложилось так. Посмотрим.

Перевод Яшкина во второе звено? Кагарлицкий — Шипачёв — Тарасов — старое звено. Они так играли раньше. Вроде и здесь и там получше стало. Мы хотели раньше поменять Бочарова на шестого полевого игрока. Шанс представился, и мы спасли игру», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.