Московское «Динамо» отыгралось с 0:3 и победило «Локомотив» в овертайме
Столичное «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышева» в Москве и завершилась со счётом 4:3 ОТ (0:0, 0:3, 3:0, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Динамо» Михал Чайковски. Самым результативным игроком встречи стал Дмитрий Яшкин, в активе которого 3 (0+3) очка. Голы в составе «Локомотива» забили Артур Каюмов, Рушан Рафиков и Антон Ландер.
Это пятое поражение ярославского клуба в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 28 ноября дома встретится с хабаровским «Амуром», а «Локомотив» 29 ноября в Ярославле — с минским «Динамо».
КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2020, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов (Рафиков, Осипов) – 20:53' (5x5) 0:2 Рафиков (Осипов, Алексеев) – 33:18' (5x4) 0:3 Ландер (Марченко, Аверин) – 39:10' (5x5) 1:3 Линдберг (Яшкин, Чайковски) – 50:56' (5x4) 2:3 Кагарлицкий (Яшкин, Сергеев) – 56:06' (5x3) 3:3 Шипачёв (Сергеев, Миронов) – 56:44' (6x4) 4:3 Чайковски (Яшкин, Линдберг) – 63:23' (3x3)
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