Московское «Динамо» отыгралось с 0:3 и победило «Локомотив» в овертайме

Столичное «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышева» в Москве и завершилась со счётом 4:3 ОТ (0:0, 0:3, 3:0, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Динамо» Михал Чайковски. Самым результативным игроком встречи стал Дмитрий Яшкин, в активе которого 3 (0+3) очка. Голы в составе «Локомотива» забили Артур Каюмов, Рушан Рафиков и Антон Ландер.

Это пятое поражение ярославского клуба в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 28 ноября дома встретится с хабаровским «Амуром», а «Локомотив» 29 ноября в Ярославле — с минским «Динамо».