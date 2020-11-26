Скабелка: «Локомотив» разочарован. «Динамо» использовало наши дешёвые удаления

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:4 ОТ).
«Сложно что-то комментировать после такого проигрыша. Первый период прошёл на равных, со второго отрезка у нас было преимущество, взяли инициативу в свои руки, смогли забить, контролировали матч. Было 50 минут такой дисциплинированной игры — до первого удаления в третьем периода. После этого дисциплина очень сильно нас подвела. Знали и понимали, что нельзя давать сопернику такой возможности, потому что моментов «пять на пять» у них практически не было, и что они ждут наших удалений. Как только мы дали им наши дешёвые удаления, они ими воспользовались. Мы разочарованы.
У меня нет ощущения, что мы проседаем в третьих периодах. Мы проиграли первый третий период после паузы», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 26 ноября 2020
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