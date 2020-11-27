Хартли — о Грицюке: хотел бы давать всем по 20 минут игрового времени, но у всех свои роли

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (4:2).

«Мы здорово начали: повели 2:0 в первом же периоде. Возможно, из-за всех тех эмоций, что мы пережили после матча с Казанью и празднования юбилея клуба, мы словно начали наблюдать за матчем со стороны, и вдруг инициатива перешла к противнику. Но здорово, что всё-таки забросили гол в большинстве во втором периоде – считаю, что это стало ключевым моментом. Мы вновь перехватили инициативу. Я очень рад, что нам всё-таки удалось одержать победу.

Грицюк сыграл три минуты? Мы можем одновременно выпускать на лёд лишь пять человек. Конечно, мне хотелось бы всем давать по 20 минут игрового времени, но у нас всего 60 минут чистого времени. И главное здесь не то, как мы распределяем игровое время, а то, какие роли отведены всем. Главное – игра на результат, главное – побеждать. Грицюк попал в состав благодаря тому, какую работу он провёл в Новокузнецке. Он действовал неплохо, дело не в этом. Просто у каждого свои роли, и он в конечном счёте тоже получит свой шанс и свою важную роль», – цитирует Хартли пресс-служба омского клуба.