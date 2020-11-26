Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Грицюк: у Тамбиева агрессивный стиль игры, чем-то похожий на систему Хартли

Грицюк: у Тамбиева агрессивный стиль игры, чем-то похожий на систему Хартли
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий системы «Авангарда» Арсений Грицюк, командированный в клуб ВХЛ «Металлург», сравнил системы игры главного тренера «ястребов» Боба Хартли и наставника «Кузни» Леонида Тамбиева.

«У Леонида Григорьевича агрессивный стиль игры. Всё время нужно «садиться» на чужих игроков, отбирать шайбу, клюшки в стык. Похожий чем-то стиль на систему Боба Хартли. Несложно было подстроиться под такую игру. Нужно идти всегда активно, требовать шайбу и открываться под партнера. Также тренер требует, чтобы всегда было много бросков. В чужой зоне всё стандартно— реализовывать моменты и забивать голы. Тамбиев разрешает поиграть с шайбой, ничего страшного, если ошибешься, так как все понимают, что игра построена на том, что будут и ошибки, будут и красивые моменты.

Есть небольшое отличие — построение в средней зоне. Да в принципе и всё: что там агрессивный, что тут агрессивный стиль», — цитирует Грицюка пресс-служба ВХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020