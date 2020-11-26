Грицюк: у Тамбиева агрессивный стиль игры, чем-то похожий на систему Хартли

Нападающий системы «Авангарда» Арсений Грицюк, командированный в клуб ВХЛ «Металлург», сравнил системы игры главного тренера «ястребов» Боба Хартли и наставника «Кузни» Леонида Тамбиева.
«У Леонида Григорьевича агрессивный стиль игры. Всё время нужно «садиться» на чужих игроков, отбирать шайбу, клюшки в стык. Похожий чем-то стиль на систему Боба Хартли. Несложно было подстроиться под такую игру. Нужно идти всегда активно, требовать шайбу и открываться под партнера. Также тренер требует, чтобы всегда было много бросков. В чужой зоне всё стандартно— реализовывать моменты и забивать голы. Тамбиев разрешает поиграть с шайбой, ничего страшного, если ошибешься, так как все понимают, что игра построена на том, что будут и ошибки, будут и красивые моменты.
Есть небольшое отличие — построение в средней зоне. Да в принципе и всё: что там агрессивный, что тут агрессивный стиль», — цитирует Грицюка пресс-служба ВХЛ.
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