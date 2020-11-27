«Авангард» обменял 18-летнего форварда Барахтина в московское «Динамо»
«Авангард» и московское «Динамо» совершили обмен, информирует пресс-служба «ястребов». Нападающий клуба МХЛ «Омские ястребы» Александр Барахтин продолжит карьеру в системе московского клуба. Взамен «Авангард» получит денежную компенсацию.
18-летний Барахтин перешёл в «Авангард» летом. Он провёл 13 матчей за «Омских Ястребов» в регулярном чемпионате МХЛ, но набранными очками не отметился, заработав при этом шесть минут штрафного времени при показателе полезности "+1".
На протяжении предыдущих трёх сезонов Барахтин играл в Канаде за молодёжную команду академии Онтарио. В минувшем сезоне Александр сыграл 36 матчей в одной из юниорских лиг, отметившись 27 заброшенными шайбами и 34 результативными передачами.
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