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«Магнитка» командировала двух хоккеистов в «Зауралье»

«Магнитка» командировала двух хоккеистов в «Зауралье»
Хоккей / КХЛ 0

В курганское «Зауралье» из магнитогорского «Металлурга» по договору о сотрудничестве прибыли нападающие Юрий Платонов и Никита Рожков, информирует пресс-служба клуба ВХЛ.

Для Платонова это вторая командировка в Курган за месяц — нападающий уже успел провести в нынешнем сезоне три матча в составе «Зауралья», в которых отметился одной голевой передачей. В текущем регулярном чемпионате КХЛ 20-летний хоккеист выходил на площадку в семи играх, заработав в них 2 (1+1) очка при показателе полезности «-1».

Рожков является уроженцем Оренбурга и в этом городе начинал заниматься хоккеем, однако в юношеском возрасте перебрался в Магнитогорск. С 2017 года форвард выступал за молодёжную команду «Стальные Лисы» и в общей сложности за 123 встречи в МХЛ набрал 128 (61+67) очков, войдя в десятку лучших бомбардиров, снайперов и ассистентов регулярного чемпионата в сезоне-2018/2019. А в этом сезоне он принял участие в восьми поединках магнитогорского «Металлурга» в КХЛ, но результативными действиями не отметился. Кроме того Никита вызывался в юниорскую и молодёжную сборные России. В составе курганской хоккейной дружины нападающий будет играть под номером 70.

Сейчас в «Зауралье» находятся пятеро хоккеистов из системы «Металлурга» — это Глеб Носов, Евгений Корешков, Тимур Хайруллин, Платонов и Рожков.

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