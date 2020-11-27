В «Магнитке» назвали состав на матч с «Нефтехимиком»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 магнитогорский «Металлург» на домашнем льду примет «Нефтехимик». Встреча начнётся сегодня, 27 ноября, в 17:00 мск.



Пресс-служба магнитогорцев на официальной странице клуба в «Твиттере» опубликовала стартовый состав команды на игру.



«Металлург» Магнитогорск:

Кошечкин (Олкинуора);

Яковлев — Земчёнок, Песонен — Расмуссен — Бек;

Пашнин — Минулин, Карпов — Прохоркин — Плотников;

Николаев — Сёмин, Мозякин — Нестрашил — Чибисов;

Мартынов — Юров, Потехин — Неколенко — Кошелев.

В нынешнем регулярном сезоне «Металлург» после 30 игр набрал 36 очков и занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (18) — 11-й. Команда из Нижнекамска провела 28 встреч.