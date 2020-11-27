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В «Магнитке» назвали состав на матч с «Нефтехимиком»

В «Магнитке» назвали состав на матч с «Нефтехимиком»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 магнитогорский «Металлург» на домашнем льду примет «Нефтехимик». Встреча начнётся сегодня, 27 ноября, в 17:00 мск.

Пресс-служба магнитогорцев на официальной странице клуба в «Твиттере» опубликовала стартовый состав команды на игру.

«Металлург» Магнитогорск:
Кошечкин (Олкинуора);
Яковлев — Земчёнок, Песонен — Расмуссен — Бек;
Пашнин — Минулин, Карпов — Прохоркин — Плотников;
Николаев — Сёмин, Мозякин — Нестрашил — Чибисов;
Мартынов — Юров, Потехин — Неколенко — Кошелев.

В нынешнем регулярном сезоне «Металлург» после 30 игр набрал 36 очков и занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (18) — 11-й. Команда из Нижнекамска провела 28 встреч.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2020, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1-й период
0 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Гудачек (Костицын, Бикмуллин) – 04:59' (5x5)   0:2 Абросимов (Чивилев, Шафигуллин) – 12:38' (5x5)
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